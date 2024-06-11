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TOKUKOプルミエヴォル　ニットワンピース
商品番号 K53965212282
商品名

TOKUKOプルミエヴォル　ニットワンピース
ブランド名 トクコプルミエヴォル
特別価格 税込 6,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トクコプルミエヴォル（株）レナウン日本製　9薄手のニットで繊細に作られているワンピースです。お花柄で高級感のある上品なイメージです。裾にはフリンジが施されています。一目惚れで購入しましたがタンスに仕舞われたままになっていましたので出品致します。薄手なので一枚で着用される場合はペチコートが必要です。黒のタートルとスパッツで、ジャンバースカート風に組み合わせてもいかがでしょうか?写真を最大限撮りましたので、色々ご確認下さい。個人の長期保管品とご理解頂いている方よろしくお願いいたします。畳んでメルカリ便での発送とさせて頂きます。
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