【即日発送】epine ワンピース

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こちらは、まるでボレロを着ているかのような上下切り替えのデザインになっています❤︎切り替え位置が高めなので、足が長く見えるスタイルアップ効果も嬉しいポイントです◎ボレロ部分はローズ柄になっています❤︎袖のパフスリーブや、胸元のフリルが女性らしく可愛いです❤︎スカート部分は上品に広がるフレアシルエット❤︎裾は幅広めのフリルになっていて歩くたび動きがでてとても可愛いです！裏地がついているので透け感も気になりにくくなっております❤︎iceblueは、iceblueベースにラベンダーのお花柄配色がとても可愛いです❤︎スカート部分は王道のホワイトで主役級に可愛いデザインです❤︎