【未使用】clinq ヘアクリップ

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CLINQクリンクこちらで譲って頂いたお品ですが使う機会がないので出品しました。前出品者、当方も未使用です。MADEINBERLINのヘアクリップ。リベットとネジをなくしたことで髪の毛の引っ掛かりがなく、着脱もスムーズ。今までなかった新しいヘアジュエリーです。商品にはケースとご使用方法の説明書が付属しています。サイズ:全長約7cm×3.2cm素 材:スチール+シルバー925メッキ#clinq#ヘアクリップ#ヘアアクセサリー#クリンク