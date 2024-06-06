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希少！goaのカービングトートバッグ★ブラウン★本革
商品番号 Q55046743202
商品名

希少！goaのカービングトートバッグ★ブラウン★本革
ブランド名 ゴア
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザーに、ボタニカル柄のカービングが施されたトートバッグです。フェザーとフリンジが持ち手に付いています。フォークロアお好きな方にお譲りしたいです。今はもう手に入らないgoaの希少なバッグ、この機会にいかがでしょうか。底の四隅に若干のスレがあります。それほど気にならないと思いますが、気になる方はお控えください。写真にサイズ等の詳細を表記しておりますのでよろしければご覧ください。大変申し訳ありませんが、お値下げはいたしかねます。ご了承ください。
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