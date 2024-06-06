【箱・ギャランティ付き】PRADA 折り財布 りぼん ゴールド ピンクベージュ

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閲覧頂きありがとうございます(^^)即購入可です◎-----------------------------●アイテムPRADAプラダ二つ折り財布コンパクトウォレットレザーオールレザー革本革サフィアーノゴールドピンクベージュバイカラーリボンゴールド金具●購入元大手ブランド買取店ストアのオークション●サイズタテ9cmヨコ11cmマチ2cm※実測につき多少の誤差はご容赦下さい。●状態目立った傷汚れ等はなく全体的に良好な状態です。●カラー・柄ゴールドピンクベージュ●素材サフィアーノレザー●付属品箱ギャランティカード-----------------------------⚠️大幅なお値引き交渉にはご対応出来かねますのでお控えください。⚠️私情により帰省が多く発送までにお時間を頂くことがございますため、発送までの日数を4~7日に設定しておりますが基本的には1~2日で発送させて頂いております。お急ぎの方はコメントにてご確認ください☆⚠️ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便のどちらかでの発送になります◎変更する場合がござますのでご希望ございましたらお申し付け下さい！その他ご不明点等ございましたらお気軽にご質問ください(^^)