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【超レア 美品】バーバリー バッグ キーホルダー付き
商品番号 A96054789721
商品名

【超レア 美品】バーバリー バッグ キーホルダー付き
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材…コットン筒形のバーバリーのバッグです。キッズ用ですが、全く不便なく大人も持てるサイズです。とても可愛いレア物なのですが、断捨離のため泣く泣く出品します。ヴィトンのスピーディのような使い方で大人も使えると思います。形状維持の紙はおつけします。汚れやへたりは見当たりません。以下サイズ詳細です。横…約22cm丸の直径(縦)…約11cm取手(縦)…約10cm取手(長さ)…約22cm#バーバリー#バーバリーキッズ#epine#ラルフローレン#お受験#お受験バッグ#女子校#ポロラルフローレン#epine#herlipto#ブルーレーベル#snidel
http://narcologia.ru/goods/displease579031.html
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