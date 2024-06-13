【超レア 美品】バーバリー バッグ キーホルダー付き

カラー···ブラック素材…コットン筒形のバーバリーのバッグです。キッズ用ですが、全く不便なく大人も持てるサイズです。とても可愛いレア物なのですが、断捨離のため泣く泣く出品します。ヴィトンのスピーディのような使い方で大人も使えると思います。形状維持の紙はおつけします。汚れやへたりは見当たりません。以下サイズ詳細です。横…約22cm丸の直径(縦)…約11cm取手(縦)…約10cm取手(長さ)…約22cm#バーバリー#バーバリーキッズ#epine#ラルフローレン#お受験#お受験バッグ#女子校#ポロラルフローレン#epine#herlipto#ブルーレーベル#snidel



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