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美品◎コーチ 斜めがけ可 パイソン チャーム付 ショルダーバッグ ポシェット
商品番号 X93644096635
商品名

美品◎コーチ 斜めがけ可 パイソン チャーム付 ショルダーバッグ ポシェット
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムCOACHコーチ斜めがけ可パイソン蛇革肩かけ可チャーム付ショルダーバッグサコッシュポシェットユニセックスレディースメンズ男女可○素材レザー/革○購入場所大手リユースショップ○カラーベージュ系ブラウン系/茶色ブラック/黒○サイズヨコ(最大):約21センチタテ(中央部):約17センチマチ:約4センチショルダー長さ(最大):約116センチ＊調節可○状態【美品】です。大きく目立つようなダメージや汚れはありません◎これからまだまだご使用いただけるアイテムです☺︎○割引情報フォロー割ございます！プロフィールのご確認をお願いいたします。#LuxuryRoom○当店は鑑定済みの正規品のみ取り扱っております。真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。お探しだった方、ぜひいかがでしょうか？☺︎管理番号A-763
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