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未使用品　Favioraファビオラ　ラビットファーマフラー
商品番号 N13573721350
商品名

未使用品　Favioraファビオラ　ラビットファーマフラー
ブランド名 ファビオラ
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年か前に百貨店にて購入したお品になります。購入価格￥30000円程はしておりました。店舗で試着した以降はずっと袋保管にてしまい込んでいたので未使用のままです。とても素敵なラビットファーなんですが、使用する機会もなく出品させて頂きます。状態も特にダメージなく綺麗な状態です。サイズ（素人採寸にて）　約15㎝×約175㎝未使用ですが自宅保管品であるという点十分にご理解頂きご購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recommended709190.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford413673.html
http://narcologia.ru/goods/choice235485.html

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