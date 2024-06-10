未使用品　Favioraファビオラ　ラビットファーマフラー

何年か前に百貨店にて購入したお品になります。購入価格￥30000円程はしておりました。店舗で試着した以降はずっと袋保管にてしまい込んでいたので未使用のままです。とても素敵なラビットファーなんですが、使用する機会もなく出品させて頂きます。状態も特にダメージなく綺麗な状態です。サイズ（素人採寸にて） 約15㎝×約175㎝未使用ですが自宅保管品であるという点十分にご理解頂きご購入をお願い致します。



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