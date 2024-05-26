いづみみちこ ジャケット 【9】モダン 花柄 ボタニカル ブラウン系 レディース

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IDg7132当ショップをご覧いただきありがとうございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)♡ラップジャケットになっていますが ボタンのかけ方が不明です(^◇^;) もしかして、ボタンが一つ足りない かも知れません♡ご購入希望の方が いらっしゃいましたから お値引きさせて頂きますので お気軽にご希望金額を提示してしてください♪✨即購入OK✨無言購入OK✨値段交渉OKこちらの商品、保管場所が遠い為発送までに日数がかかる場合がありますご了承くださいませm(__)m#古着shopルミエ☆毎日いいね割♪#古着shopルミエ☆毎日いいね割♪レディースアウター↑↑↑タップすると全商品が見れます♪☆いいね頂いた方にお得情報やセールのお知らせをしています☆画像に商品説明がありますので詳細はそちらでご確認ください♪☆発送についてコンパクトに圧縮して発送となります♪発送料金を抑えるために、発送方法を変更する場合があります♪変更されて困る方は事前にお申し出くださいませ^^☆寸法に関しては、平置き採寸しておりますので、多少の誤差はご了承ください(*^^*)☆大きいサイズから小さいサイズ、子供服、メンズ、レディース、無地、花柄、総柄、アースカラー、パステルカラーなど多数の商品がございますので、商品ページをご覧下さい♪☆used品故の多少の使用感や細かな汚れ、ダメージなどがある場合がございます、検品で見落とす事もあるかもしれますせんが、まだまだ、着用できる商品を出品しております(#^.^#)☆状態は個人の主観で判断しております。気になる方はご質問頂けると助かりますm(__)m☆used品・ヴィンテージ品にご理解のある方のご購入をお待ちしております♪☆画像は携帯電話の機能や加工によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい♪☆質問がある方はコメント欄にメッセージをお願いします♪最後まで読んで頂きありがとうございますm(__)m★購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場