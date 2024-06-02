美品】ヴィヴィアンウエストウッド　ハンドバッグ　ヤスミン　オーブ　総柄　ゴールド

☆ソーマの概要 ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ(♡´︶`)ノ..:*♪送料無料、匿名配送、48時間以内発送ホームクリーニング済、非喫煙、ペット無し☆商品説明○アイテムVivienneWestwoodANGLOMANIAヴィヴィアンウエストウッドアングロマニアハンドバッグヤスミン オーブ ゴールド金具 総柄ピンク系 レザー 革○サイズ実測タテ 21cmヨコ 29cmマチ 13cmハンドル 11cm（参考A4用紙サイズ：縦21㎝/横29.7）平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーピンク系○素材レザー 革○状態：BS：新品未使用品A：美品、新品に近い使用感の少ない状態B：多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C：使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D：状態が悪く使用感が強いお品 E：ジャンク品※少し剥がれがありますが、目立つ箇所ではありません。また、それ以外には特に目立つ傷等は無い美品になります。（写真13枚目、14枚目）※あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○付属品無し○お願いご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。○全商品一覧#ソーマ○管理No.1007-1127-990-2310011



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