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Panasonic ES-WP88-N GOLD
商品番号 D11032108819
商品名

Panasonic ES-WP88-N GOLD
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年5月にヨドバシで購入後、10回未満の使用で使わなくなってしまったため、もったいなく出品します。光を当てるところの細さを調整する3つのアタッチメンドットのうち、いずれも数度すつ使用はしておりますが、アルコールウエットタオルで清掃・消毒済みです。本体やコード、部品などに傷や汚れはほとんどありません。数度とはいえ使用したものですので、ご理解いただける方、よろしくお願いします。ご不明点はご連絡ください。都内より段ボールに入れて発送予定です。PanasonicES-WP88-NGOLD#パナソニック#Panasonicタイプ···光美容器
http://narcologia.ru/goods/ramshackle361066.html
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