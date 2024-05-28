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- 【ほぼ未使用】ケノン NIPL-2080 Ver.6.0 フラッシュ 脱毛器
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商品詳細
【商品】ke-nonケノンフラッシュ脱毛器Ver.6.0眉毛脱毛器付き男女兼用でご使用いただけます。品番：NIPL-2080【カラー】パールホワイト 【付属品】・本体・眉毛脱毛器・電源コード・付属サングラス・ラージカートリッジ(画像7,8,9)・エクストラカートリッジ(未開封)・美顔スキンカートリッジ(未開封)・説明書・保冷剤・箱【状態】ほぼ未使用品です。早い者勝ちなのでコメントなく即購入OKです♪コメントがあった場合にもご購入者様を優先させていただきます。タイプ···光美容器部位···全身電源方式···交流式
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