新品未開封 パナソニック SR-VSX101-K スチーム＆可変圧力IH炊飯器

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【新品未開封】PanasonicパナソニックSR-VSX101-K[スチーム＆可変圧力IHジャー炊飯器おどり炊き（可変圧力・大火力IH）ダイヤモンド竈釜5.5合炊きIoT対応ブラック]PanasonicSR-VSX101-K1.0L（5.5合)炊きcolor:BLACKJAN：4549980470084・新米も乾燥したお米もさらにおいしく「鮮度炊き分け」・「スチーム保温」が進化「冷凍用ごはんコース」新搭載・「専用アプリ」でおいしく、楽しく、便利に外形寸法（幅×奥行×高さ）：27.5×36.1×23.4cmふたを開けた時の高さ：46.8cm本体質量：7.7kg加熱方式：6段全面IH圧力炊飯機能：有再加熱：再加熱可※量ピタスピードスチーム再加熱フタ放熱板取外し：フタ放熱板取外し可炊飯容量：0.5合〜5.5合内釜：ダイヤモンド竃(かまど)釜（厚さ：2.5mm）消費電力：約1210W（炊飯時）付属品：しゃもじ,しゃもじホルダー,計量カップ#パナソニック#Panasonic#炊飯器#1.0L(5.5合)炊き