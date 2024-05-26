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20アルファード、ヴェルファイア車高調
商品番号 R52076979692
商品名

20アルファード、ヴェルファイア車高調
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TEINネジ式車高調赤バネも付けます抜けとかは取り外すまで感じられませんでした。一応ジャンク品扱いでお願いします！レートF4キロR6キロ凡そ
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