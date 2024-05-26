ジムニー シエラ JB74 純正 新車外し サスペンション\u0026ショック

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商品詳細
ジムニーシエラJB74の新車外しサスペンションとショックです。新車から取り外した物ですが、取り外す際や保管中についた傷・汚れ・錆が多少ございます。商品の写真は使い回しですので、傷・汚れ・錆の状態はそれぞれ違います。コイルスプリング(前後)4本ショックアブソーバ(前後)4本※当方の新車の定義→走行0〜50km、年式不問※梱包の際、ショックアブソーバは縮めて梱包させて頂きます。※配送方法は変更する可能性がございます。
http://narcologia.ru/goods/recycling511514.html
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