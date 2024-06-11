CRS ESEEX ３インチブロック　ハイエース　ローダウンブロック

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CRS／ESEEX３インチブロックハイエース中古品です。新品購入にて半年程度、使用しております。仕様変更により出品致しました。中古品の為、完璧を求める方や神経質な方は購入の検討をご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみ、ご検討ください。トヨタ/スズキ人気モデル···ハイエース用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···固定式対応車種メーカー···トヨタ