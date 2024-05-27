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アルファード　ヴェルファイア　20　車高調　アジャスター　326Power
商品番号 H41790747135
商品名

アルファード　ヴェルファイア　20　車高調　アジャスター　326Power
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真１枚目の物が全てになります。アルファード　２０系　２ＷＤ　からの取り外し品です。使用期間、距離は不明です。全体的にキズ、汚れ、サビがあります。シート類の固着はありません。ショックは付属していません。スプリングの仕様200mm　8kスプリングにサビ、キズが多いです。他に気になる点がありましたらコメントから宜しくお願いします。中古ですのでノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。アルファード　ヴェルファイア　20　車高調　アジャスター　326Power　スプリング　バネ　中古　ショック欠品　リアのみ用品の種類...車高調整対応車種メーカー...トヨタ
http://narcologia.ru/goods/evaporation639824.html
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