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写真１枚目の物が全てになります。アルファード ２０系 ２ＷＤ からの取り外し品です。使用期間、距離は不明です。全体的にキズ、汚れ、サビがあります。シート類の固着はありません。ショックは付属していません。スプリングの仕様200mm 8kスプリングにサビ、キズが多いです。他に気になる点がありましたらコメントから宜しくお願いします。中古ですのでノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。アルファード ヴェルファイア 20 車高調 アジャスター 326Power スプリング バネ 中古 ショック欠品 リアのみ用品の種類...車高調整対応車種メーカー...トヨタ