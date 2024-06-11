テイン　TEIN☆車高調用　E D F C 減衰自動調整ユニット☆

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テインの減衰力自動調整のEDFCになります。付けようと思って購入しましたが配線面倒くさくて、結局使わず仕舞いでした。箱は汚れておりますが中身は新品、未使用なので問題なく使用できるかと思います。車両を売却してしまい、動作確認してませんのでノークレームノーリターンでお願い致します。用品の種類...車高調整用品の種類...ショックアブソーバー