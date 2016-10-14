KDH206Vハイエース　純正リーフスプリング

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KDH206Vより取り外した、純正品のリーフスプリングを倉庫にて長期保管していた物になります。使用していた為、小さいキズ等あります。写真を確認の上ご判断よろしくおねがいします。※直接引き取りも可能です。（連絡ください）あくまで中古部品となりますので、NC/NRでお願い致します。※適合、流用などご自身でお調べ下さい。流用などの取り付けに関しては責任取れません。※１０月末にて終了します。需要がなければ廃棄の予定ですので、検討よろしくお願いします。