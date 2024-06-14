ja11 ジムニー　リーフシート　ブラケット　シートスプリング　純正

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商品詳細
ja11ジムニーより取り外したリーフブラケットです。サビ、キズ、汚れあります。特に問題無く使用していました。状態は画像を見て判断お願い致します。クロカン ja11ja71j12ja22usdmjdmサムライ シエラ モーターファーム タニグチ
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