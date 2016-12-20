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ハリケーン コンドルハンドル等セット
商品番号 J42836826593
商品名

ハリケーン コンドルハンドル等セット
ブランド名 ハリケーン
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去に使用していた、頂いた、ハンドル達です。倉庫で使用しないまま見つけたので必要な方いましたら使ってあげてください。ジャンク扱いでお願いします。ハリケーンアップハン360シックスベンド(メッキ)単品5700ハリケーンアップハン330ミニシックスベンド(メッキ)単品6500ハリケーンミニコンドルハン(赤塗り)HB0019型単品5500ハリケーンコンドルハン(黒メッキ)HB0020型単品6000ハリケーンコンドルハン(メッキ)HB0020型単品6000セットで買うと本数につき500値引き表記以外値引きは考えてません。急ぎ売りではありません。コンドルハンドルは廃盤になったため今後希少になると思います。※運送料は着払いです。3Nでお願いします種類···ハンドルバー
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