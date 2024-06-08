BoosterPlug ブースタープラグ トライアンフ スラクストン 1200

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商品詳細
未使用品です☆保管による少々の汚れや傷はあるものとお考えください。ブースタープラグは吸気温度センサーとインジェクションECUの間にセットするだけでインジェクションの燃調を濃くして、これらの問題を解決し、ドライバリティを向上させようという製品です。適合車種：TRIUMPHThruxton1200(2016-)ご検討よろしくお願い致します。#ブースタープラグ#トライアンフ#TRIUMPH#BoosterPlugG668
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