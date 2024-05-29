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新型隼用　ジェネレーターカバー「PRO SHIELD」（スレートグレー）
商品番号 T61419849301
商品名

新型隼用　ジェネレーターカバー「PRO SHIELD」（スレートグレー）
ブランド名 ヨシムラ
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他メーカー品番：280-592-0100ヨシムラのジェネレーターカバーになります。装着後、6000km程走行しました。万が一の転倒の際のダメージ軽減にいかがでしょうか？美品ではありますが、中古につきノークレーム、ノーリターンにて宜しくお願い申し上げます。#ハヤブサ　#新型隼　#ヨシムラ　#HAYABUSA#ジェネレーターカバー
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