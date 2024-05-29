新型隼用　ジェネレーターカバー「PRO SHIELD」（スレートグレー）

種類···その他メーカー品番：280-592-0100ヨシムラのジェネレーターカバーになります。装着後、6000km程走行しました。万が一の転倒の際のダメージ軽減にいかがでしょうか？美品ではありますが、中古につきノークレーム、ノーリターンにて宜しくお願い申し上げます。#ハヤブサ #新型隼 #ヨシムラ #HAYABUSA#ジェネレーターカバー



ヨシムラからハヤブサ(21)専用設計、 ジェネレーターカバーが登場 ...



ヨシムラからハヤブサ(21)専用設計、 ジェネレーターカバーが登場 ...



ヨシムラ エンジンケースガードキット ジェネレーターカバー 「PRO ...



Webike | YOSHIMURA ヨシムラ エンジンケースガードキット ...



ヨシムラからハヤブサ(21)専用設計、 ジェネレーターカバーが登場 ...



スズキ HAYABUSA オルタネーターカバー・ジェネレーターカバー ...



ヨシムラからハヤブサ(21)専用設計、 ジェネレーターカバーが登場 ...



スズキ HAYABUSA オルタネーターカバー・ジェネレーターカバー ...



GZYF バイク エンジンカバー ジェネレーターカバー (スズキ GSX1300R 隼Hayabusa 99-12年）



GZYF バイク エンジンカバー ジェネレーターカバー (スズキ GSX1300R 隼Hayabusa 99-12年）



GSX1300R 隼(ハヤブサ)用 エンジンガード取り付け方 | はやぶさでいず



Amazon.co.jp: クランクケース マグネトー ジェネレーター カバー ...



ベビーフェイスHAYABUSA（スズキHAYABUSA） | ヘリテイジ＆レジェンズ ...



スズキ HAYABUSA オルタネーターカバー・ジェネレーターカバー ...



ジェネレーターカバー交換（スズキ GSX1300R HAYABUSA (ハヤブサ)）by ...