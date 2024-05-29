新型隼用　ジェネレーターカバー「PRO SHIELD」（スレートグレー）

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商品詳細
種類···その他メーカー品番：280-592-0100ヨシムラのジェネレーターカバーになります。装着後、6000km程走行しました。万が一の転倒の際のダメージ軽減にいかがでしょうか？美品ではありますが、中古につきノークレーム、ノーリターンにて宜しくお願い申し上げます。#ハヤブサ #新型隼 #ヨシムラ #HAYABUSA#ジェネレーターカバー
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