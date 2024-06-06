ジョルジオ アルマーニ アクア デジオ プールオム EDT 30ml

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ボトルタイプ...フルボトル種類...オードトワレGIORGIOARMANIACQUADIGIOPOURHOMMEEDT30ml地中海に浮かぶ幻想的な島をモチーフにした香水。97年発売以来男女ともに今も尚愛され続けているロングセラー。淡いジャスミンの香りがリラックスをもたらします。トップからミドルにかけては、スイートピー、パーシモン(柿)などが、地中海に吹く温かい風のように、甘く爽やか。思わず目を閉じて大きく息を吸い込みたくなります。ラストは、シダーウッド、パチョリ、ホワイトムスクなどのマリンウッディ。吸い込まれそうなほどの青い海のように、深い情感を湛えた甘さが、心に余裕を与えてくれます。トップ：マンダリン、ビターオレンジ、ベルガモット、スイートピーミドル：パーシモンラスト：シダー、ベチバー、パチュリ、ホワイトムスク