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LION システマ　SPTジェル
商品番号 J64002523640
商品名

LION システマ　SPTジェル
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,379 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIONシステマSPTジェル19g在庫60本あります！（写真は30本だけで撮影しております）60本　→6200円30本　→3580円バラ売りも可能ですので、お気軽にコメントください(´・∀・｀)#ライオン#LION#システマ#SPTジェル#歯周病ケア
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