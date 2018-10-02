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商品詳細
LIONシステマSPTジェル19g在庫60本あります！（写真は30本だけで撮影しております）60本 →6200円30本 →3580円バラ売りも可能ですので、お気軽にコメントください(´・∀・｀)#ライオン#LION#システマ#SPTジェル#歯周病ケア
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