キャンドルスタンド20cm 2本Set コンソール ゴールド 装飾 インテリア★

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鏡面仕上げのキャンドルスタンド2本セット。1980年代昭和時代のレトロキャンドルスタンド。ドシっとした重量感があり、存在感のあるゴージャスな作り。アンティック感の強いシンプルでモダンなデザイン。お家・お店・レストラン・カフェ・オフィス・ウエディング・パーティー・その他イベント等の飾り付けにどうぞ。欧州では毎日の生活の中に寄り添うようにキャンドルを灯す風習があります。火のゆらぎには精神を落ち着かせる働きがあると言われています。キャンドルの灯火だけでつかるバスタイムはオススメ。カラー：ゴールドGOLD本体サイズ(1本)：約φ9.5xH20cmキャンドル挿し込み口：約φ2.2cm箱の中で保管していたのでとてもきれいな状態。未使用品ですが、多少のキズ・スレ・微ヨゴレ等はご理解下さい。※キャンドルは付きません。#元藏#MOTOKURA#モトクラ#もとくら#CandleHolder#キャンドルホルダー#Candlestand#キャンドルスタンド#Relax#リラックス#リラクゼーション#癒し#Candle#キャンドル#蝋燭#ろうそく#ロウソク#火#炎#ゆらぎ#灯火#Interior#インテリア#Roomlamp#ルームランプ#照明#Exterior#エクステリア#Outdoor#アウトドア#Camp#キャンプ#glamping#グランピング#海#川#山#レジャー#Garden#ガーデン#庭#ベランダ#自然#防災#非常#停電#節電#コンパクト#軽量#Fashionable#Fashion#ファッション#おしゃれ#オシャレ#お洒落#クリエイティブ#Art#アート#芸術#Design#デザイン#Modern#モダン#Simple#シンプル#造形美#北欧#欧米#VintageStyle#ビンテージ調#Nostalgic#ノスタルジック#Retro#レトロ#昭和レトロ#Gift#ギフト#雑貨#映え#お家#お店#レストラン#カフェ#オフィス#ホテル#ウエディング#パーティー#イベント#新生活#おもてなし#サステナブル#SDGs0…