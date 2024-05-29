アポテーケ　リードディフューザー　ニューデイ

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１ヶ月ほど前に購入しましたが、使う機会がなく出品させていただきます。以下サイトから引用ニューデイウッディーフローラルムスクの香りをベースに、グリーンペッパー、ジンジャーのスパイス、プチグレン、ベルガモット、ラベンダーなどのフレッシュなシトラスグリーンをトップに感じるとても爽やかな香り。グリーンペッパー/ジンジャー/ベルガモット/プチグレン/ラベンダー/リリー/ローズ/サンダルウッド/ムスクファイバー製のリードが液体を吸い上げ空間にほのかな香りが広がります。日々の生活の中で、好きな香りを纏う時間をお楽しみください。日本製/内容量230mL,ファイバーリード5本/芳香期間5~6ヶ月/本体サイズH130mm,D67mm/ファイバーリードサイズL320mm/外箱サイズH132mm,W72mm,D72mm/ファイバーリード外装サイズH345mm,W60mm