

電動車椅子 YAMAHA純正駆動 24インチ-



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電動車椅子YAMAHA純正駆動品となります。中古品ですが動作確認の上で問題はありません。液晶タイプの新型コントローラー搭載機です。付属品としてYAMAHANi-MHバッテリー2個、充電器１つお付けします。（共に製造年不明）当方の仕事の都合により引取り相談はお受けできかねますので発送は全て着払い、配送業者は佐川急便とさせて頂きます。よろしくお願いします。