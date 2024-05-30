4本 アパガード ロイヤル 歯磨き粉 新品

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4本アパガードロイヤル歯磨き粉新品ご希望の本数も承ります。お値引は申し訳ございません。白い歯といえばおなじみのアパガードから、「薬用ハイドロキシアパタイト」をシリーズ最大配合した“ロイヤル”。薬用ハイドロキシアパタイトの3つの作用で虫歯を予防。歯の美しさを引き出します。歯槽膿漏や歯肉炎の予防、口臭といった年齢とともに増える悩みにも有効な一本。●パール成分を配合真珠やアコヤ貝から抽出した天然物質のパール成分を配合したブライトニング処方。医薬部外品【効能・効果】歯を白くする、むし歯の発生及び進行の予防、歯槽膿漏の予防、歯肉炎の予防、口臭の防止、タバコのヤニ除去、口中を浄化する、口中を爽快にする。■内容量（1本あたり）：135g×2本■成分：［溶剤］精製水［基材］歯磨用リン酸水素カルシウム、無水ケイ酸［湿潤剤］濃グリセリン［薬用成分］薬用ハイドロキシアパタイト、マクロゴール400（ポリエチレングリコール）、βーグリチルレチン酸、塩化セチルビリジニウム［発泡剤］ラウリル硫酸ナトリウム、ラウロイルサルコシンナトリウム［粘結剤］カルボキシメチルセルロースナトリウム［香味剤］香料（ペパーミントタイプ）、サッカリンナトリウム［安定剤］リン酸マグネシウム［光沢剤］加水分解コンキオリン液［保存剤］塩酸アルキルジアミノエチルグリシン■薬用歯みがき■薬用ハイドロキシアパタイト配合■医薬部外品■サンギSRC2■日本製