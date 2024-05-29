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Diptyque ローズセット
商品番号 B78837530000
商品名

Diptyque ローズセット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルームスプレー　ローズキャンドル190gローズキャンドル定価　¥9790ルームスプレー　¥9460おまけでドソンのサンプル　(箱に汚れあり)　　　　　オーローズハンドクリーム(残り少量)友人からいただいて使用していたのですが、もう使わないので出品いたします。キャンドルに関しては未使用です。ハンドクリームと値下げ交渉可能です。
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