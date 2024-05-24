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人気　ヴィクトリアシークレット　シークレットチャーム 250ml
商品番号 W34523832372
商品名

人気　ヴィクトリアシークレット　シークレットチャーム 250ml
ブランド名 ヴィクトリアシークレット
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます即購OKですVictoria'sSecret　ヴィクトリアシークレットシークレットチャーム250ml国内では販売されていません数回使用しました。残量9割ほど残ります。キャップは紛失しました。ネットよりボディミストとしてはもちろん、ルームフレグランスやカーフレグランスとしても使用できます。ハニーサックル、ガーラアップル、シタキソウをブレンド。ほんのり甘いなかにもミントのような清涼感が広がる爽やかな香りです。香水が大好きでコレクションしておりましたが、香水が増えたので整理しようと思い香水がお好きな方にお譲りしたく、出品しました。素人検品につき見落としがあるかもしれません。ご了承の上ご購入ください。残量や外観は、写真にて必ずご確認下さい。あくまでも自宅保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りさせていただきます。神経質な方はご遠慮下さい。喫煙者、ペットおりません。即購入OKです^^他サイトにも出品していますため急な削除がございます。ボトルタイプ...フルボトル容量...200ml〜299ml
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