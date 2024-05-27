鬼滅の刃　原画展　呼吸 バスソルト BOX

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鬼滅の刃』吾峠呼世晴原画展 on X:



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プロフィールお読み下さい鬼滅の刃原画展バスソルト 呼吸バスソルトBOX 1点 (全12種)竈門炭治郎我妻善逸嘴平伊之助冨岡義勇胡蝶しのぶ煉獄杏寿郎宇髄天元伊黒小芭内甘露寺蜜璃時透無一郎不死川実弥悲鳴嶼行冥未開封値下げ不可会場購入になります。神経質な方や美品をお求めの方は購入を御遠慮願います。⚠️購入当初より外箱の一部に絵柄の剥がれがございます。(画像参照下さい)新品未開封ですが商品状態は外箱に合わせております。すり替え防止にて返品交換は不可とさせて頂きます。防水、プチプチ、緩衝紙保護でリサイクルダンボールに入れ発送予定です#キャサリン原画展#キャサリン炭治郎#キャサリン善逸#キャサリン伊之助#キャサリン水柱#キャサリン蟲柱#キャサリン炎柱#キャサリン蛇柱#キャサリン恋柱#キャサリン霞柱#キャサリン風柱#キャサリン岩柱種類...バスソルト