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- 【美品】familiar ファミリア 宇宙 ファミちゃん クマ ニット 100
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商品詳細
☆即購入OK☆フォロー割引やってます！プロフィールをチェック！☆全品匿名配送！迅速配送1〜2日中に発送します。☆まとめ割やってます！気軽にコメントください(^^)【ブランド】familiarファミリア【サイズ】100サイズ着丈38㎝ 身幅33㎝ ゆき49㎝【カラー】ネイビー【素材】ウール アクリル【状態】特に目立つ汚れほつれ等無し美品です【商品説明】ファミリアのウール混ニット。可愛いデザインの希少なニットです。動物 アニマル スペース他にミキハウスファミリアべべディズニー等出品しております！→#パッチのベビー最後まで閲覧いただきありがとうございます♪お子様の為にも最高の一枚を！
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