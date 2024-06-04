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【美品】familiar ファミリア　宇宙 ファミちゃん　クマ　ニット　100
商品番号 A54930989873
商品名

【美品】familiar ファミリア　宇宙 ファミちゃん　クマ　ニット　100
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 4,956 円
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商品詳細

☆即購入OK☆フォロー割引やってます！プロフィールをチェック！☆全品匿名配送！迅速配送1〜2日中に発送します。☆まとめ割やってます！気軽にコメントください(^^)【ブランド】familiarファミリア【サイズ】100サイズ着丈38㎝　身幅33㎝　ゆき49㎝【カラー】ネイビー【素材】ウール　アクリル【状態】特に目立つ汚れほつれ等無し美品です【商品説明】ファミリアのウール混ニット。可愛いデザインの希少なニットです。動物　アニマル　スペース他にミキハウスファミリアべべディズニー等出品しております！→#パッチのベビー最後まで閲覧いただきありがとうございます♪お子様の為にも最高の一枚を！
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