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ファミリア　フォーマル　スリッポン　18cm
商品番号 H78408726290
商品名

ファミリア　フォーマル　スリッポン　18cm
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミリアフォーマルスリッポン　サイズ…18cmお受験、フォーマルにおすすめです。卒園式・入学式の2回のみの利用です。左靴中敷に黒い汚れがあります。画像3枚目。多少の汚れ、傷はありますが、全体的に綺麗かと思います。定価…10780円中古品になりますので、神経質な方、新品のような状態を希望の方は購入をご遠慮くださいませ。
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