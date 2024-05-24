モンクレール キッズ MAJEURE サイズ3A

モンクレールのキッズ用ダウンコート「MAJEURE」です。サイズは3A。2年前に都内モンクレールで購入し、数回着用後、クリーニングに出して保管をしております。状態は良いかと思います。Aラインでとても素敵なダウンです。フードもこんもりして、シルエットも綺麗に出ます。3歳用ですが、5〜6歳まで着用可能かと思います。実寸肩幅：３０身幅：３６着丈：５３袖丈：３５よろしくお願い申し上げます。柄・デザイン...無地カラー...ピンク



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