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モンクレール キッズ MAJEURE サイズ3A
商品番号 Y36124594962
商品名

モンクレール キッズ MAJEURE サイズ3A
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 21,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレールのキッズ用ダウンコート「MAJEURE」です。サイズは3A。2年前に都内モンクレールで購入し、数回着用後、クリーニングに出して保管をしております。状態は良いかと思います。Aラインでとても素敵なダウンです。フードもこんもりして、シルエットも綺麗に出ます。3歳用ですが、5〜6歳まで着用可能かと思います。実寸肩幅：３０身幅：３６着丈：５３袖丈：３５よろしくお願い申し上げます。柄・デザイン...無地カラー...ピンク
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