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【mont-bell】キッズ　アウター　ジャケット中綿　リバーシブル　150
商品番号 H52897005832
商品名

【mont-bell】キッズ　アウター　ジャケット中綿　リバーシブル　150
ブランド名 モンベル
特別価格 税込 1,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐mont-bell⭐Kids　アウタージャケット(中綿)リバーシブル　グリーン×ネイビーフードなし　150cmサイズアウトのため出品します！ホームクリーニング済み⭐いくつか薄い汚れとグリーンのmont-bellの刺繍上に小～さな穴があります！写真で確認お願いします。圧縮して発送いたします。子供が着ていた中古品ですので、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。素人検品ですので、見逃し等あるかもしれません。中古品ということをご理解の上、ご検討いただければと思います。気になる方は、ご購入をお控えください。_(._.)_柄・デザイン...無地カラー...グリーン×ネイビーフード...フードなし季節感...秋,冬
http://narcologia.ru/goods/slide324087.html
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