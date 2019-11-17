【mont-bell】キッズ　アウター　ジャケット中綿　リバーシブル　150

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【撥水加工】タフタ×チェックリバーシブルコート(80~150cm)



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⭐mont-bell⭐Kids アウタージャケット(中綿)リバーシブル グリーン×ネイビーフードなし 150cmサイズアウトのため出品します！ホームクリーニング済み⭐いくつか薄い汚れとグリーンのmont-bellの刺繍上に小～さな穴があります！写真で確認お願いします。圧縮して発送いたします。子供が着ていた中古品ですので、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。素人検品ですので、見逃し等あるかもしれません。中古品ということをご理解の上、ご検討いただければと思います。気になる方は、ご購入をお控えください。_(._.)_柄・デザイン...無地カラー...グリーン×ネイビーフード...フードなし季節感...秋,冬