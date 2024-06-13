バボラ　ラケットバッグ　ピュアストライク

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商品詳細
種類···ラケットバッグ用途···硬式バボラ ピュアストライクのラケットバッグ新品、未使用です。2wayに使えて便利そうです。【商品名】 バボラ(Babolat)BACKPACKPURESTRIKE(バックパックピュアストライク)テニス用ホワイト/レッド32【商品説明】 ・サイズ:32×77×20cm・ポケットの数:ノートパソコン用ポケット1つメインコンパートメント1つラケットコンパートメント1つアクセサリーポケット1つ・ストラップの数:2・ハンドルの数:2・収納スペースの数:1・収納量:ラケット3本・容量:32Lカラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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