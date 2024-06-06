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223体限定！　最新版　イチロー　\u0026 ラーズ・ヌートバー　ボブルヘッド　未展示品
商品番号 M58644780569
商品名

223体限定！　最新版　イチロー　\u0026 ラーズ・ヌートバー　ボブルヘッド　未展示品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イチロー\u0026ヌートバー選手のデュアルボブルヘッドの出品です。世界限定223体のみ発売の激レア品になります。10月リリースの最新版になります。FOCO社製台座裏にシリアル番号入り未展示品ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ。即購入大歓迎です♪検/大谷翔平　日本代表　WBCダルビッシュトラウト
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