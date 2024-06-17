【新品 未使用品】慶應高校 野球 応援 メガホン 赤 青 2セット　応援説明用紙

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。⚫︎慶應義塾高校の応援メガホン組立前の未使用品の赤青の2セットです。⚫︎応援説明用紙（半分に折り畳んだ後があります）1枚よろしくお願いします。#慶應義塾高校#甲子園#全国高校野球大会#高校野球#メガホン
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