☆最終☆キーホルダー

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ジャイアンツガチャFANFESTA2022全11点○中田翔×2○吉川尚輝○坂本勇人○廣岡大志○大城卓三×2○岡本和真○丸佳浩○大勢○増田陸―――――――――全て未使用品ですが初期傷等あると思います。素人保管なので気になる方はご遠慮ください。※27日までの出品でそれ以降は削除します詳しくはプロフィール読んでください※バラ売りの場合1点¥400普通郵便での発送です+¥130でメルカリ便に変更も可能です※複数ご購入の場合はメルカリ便での発送ですまとめ売りの場合若干値下げさせていただきます※定価以下での出品なので値下げ交渉はご容赦ください―――――――――#2#吉川尚輝#6#坂本勇人#8#丸佳浩#10#中田翔#15#大勢#24#大城卓三#25#岡本和真#32#廣岡大志#61#増田陸野球チーム···読売ジャイアンツ種類···その他