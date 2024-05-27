svolme スボルメ 中綿ナイロンジャケット

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商品詳細
svolmeスボルメ中綿ナイロンジャケットsize：Ｓ1シーズンサッカーの応援で着用していました他のアウターも着用していたので、使用頻度は少なめですフード、腕の部分にほつれがありますたたみジワがあります素人保管ですので、神経質な方のご購入はお控えくださいNCNRでお願い致します
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