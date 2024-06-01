adidas ベンチコート　150

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商品詳細
値下げしました。↓↓↓5300→4900→4700adidasのロゴ入りベンチコートです。サイズアウトの為 出品致します。●サイズ：150サイズ●素材：表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%ボア部分ポリエステル、アクリル●状態：10回程着用しましたが目立った汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅保管、素人確認の為 多少の違いがあるかもしれませんが ご理解いただいた上でご購入下さい。
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