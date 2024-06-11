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バボラ ジェット マッハ3 ピンク×ブラック
商品番号 S28356957208
商品名

バボラ ジェット マッハ3 ピンク×ブラック
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···24.5cm性別···レディース娘が２回使用したものです。必要無くなったので出品いたします。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。左の紐に引っ掛かりが一箇所あります10枚目写真にてご確認ください。
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