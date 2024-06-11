バボラ ジェット マッハ3 ピンク×ブラック

対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···24.5cm性別···レディース娘が２回使用したものです。必要無くなったので出品いたします。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。左の紐に引っ掛かりが一箇所あります10枚目写真にてご確認ください。



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