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prince ファントムグラファイト93(2023)
商品番号 W22236540184
商品名

prince ファントムグラファイト93(2023)
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 14,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラフィノで7月に購入しました。ガットはアルパワーソフトを42ポンドで張ってます。また元グリをレザーグリップに交換してます。グリップサイズ···2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···メンズバランス・フレームの厚み（mm）···21〜21.9mm重量（g）···305〜319.9g
http://narcologia.ru/goods/moisture423769.html
http://narcologia.ru/goods/ordering984879.html
http://narcologia.ru/goods/moped805868.html

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