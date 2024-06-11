prince ファントムグラファイト93(2023)

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商品詳細
ラフィノで7月に購入しました。ガットはアルパワーソフトを42ポンドで張ってます。また元グリをレザーグリップに交換してます。グリップサイズ···2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···メンズバランス・フレームの厚み（mm）···21〜21.9mm重量（g）···305〜319.9g
http://narcologia.ru/goods/moisture423769.html
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http://narcologia.ru/goods/moped805868.html
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