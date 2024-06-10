呪術廻戦　グッズ　大量　まとめ売り　120サイズ

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ご覧頂きありがとうございます。缶バッジ、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、などの小物250個前後。その他、額入りアート2点、ぬいぐるみ、マスコット系、クッション、ティッシュケースカバー、ボトルなど。数え間違いあった場合はご了承下さいm(__)m1点1点検品していないので状態は「ややキズや汚れあり」としています。未使用品から様々な状態の物があるかと思いますのでその事をご理解の上ご検討下さい。120サイズ、パンパンに詰めるために個別梱包やプチプチはしていません。写真の通り段ボールに直入れになります。※違うキャラクターいた場合は申し訳ございませんm(__)m