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チアゴ・エミリアーノ・ダ・シウバ6チェルシー22/23
商品番号 T94731806169
商品名

チアゴ・エミリアーノ・ダ・シウバ6チェルシー22/23
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明日には5555円に戻します。プレミアリーグチェルシー所属背番号6チアゴ・シウバの22-23のユニフォームMサイズです。肩にプレミアリーグバッジは付きません。家に飾っておりました。チェルシー公式メガストアにて購入しました正規品です。
http://narcologia.ru/goods/composite471554.html
http://narcologia.ru/goods/stage634897.html
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