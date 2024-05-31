フィラテニスバッグ　ベージュ

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商品詳細
フィラテニスのバッグになります。一度使用しました。バケツ型なので、着替えやドリンク、ラケットも入ります。沢山入ります。あまり使う機会がないので、出品します。まだまだ綺麗なお品ですのでオススメです。サイズ縦15.5、横16、マチ19カラーベージュ、ネイビー定価16280円 FILA/フィラ/フィラテニス/ラケットバッグ/スポーツバッグ
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