オリックスバファローズ 宮城大弥 トートバッグ ネイビー＊新品・未使用品＊

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商品詳細
オリックスバファローズ 13宮城大弥『神様、仏様、宮城様』のトートバッグです。撮影のために開封しただけの新品・未使用品になります。カラー：ネイビー素材：綿100％本体サイズ：約Ｗ48×Ｈ40×Ｄ15㎝（持ち手含まず）◎喫煙者、ペットなしです。◎自宅保管、素人検品にご理解を頂ける方のご購入お願いいたします。◎メルカリ便での発送を予定しています。◎購入後の返品はご遠慮ください。#オリックスバファローズ#オリックス#宮城大弥#宮城くん#神様仏様宮城様#グッズ#トート#バッグ
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