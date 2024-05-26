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オリックスバファローズ 宮城大弥 トートバッグ ネイビー＊新品・未使用品＊
商品番号 A26419627080
商品名

オリックスバファローズ 宮城大弥 トートバッグ ネイビー＊新品・未使用品＊
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリックスバファローズ　13宮城大弥『神様、仏様、宮城様』のトートバッグです。撮影のために開封しただけの新品・未使用品になります。カラー：ネイビー素材：綿100％本体サイズ：約Ｗ48×Ｈ40×Ｄ15㎝（持ち手含まず）◎喫煙者、ペットなしです。◎自宅保管、素人検品にご理解を頂ける方のご購入お願いいたします。◎メルカリ便での発送を予定しています。◎購入後の返品はご遠慮ください。#オリックスバファローズ#オリックス#宮城大弥#宮城くん#神様仏様宮城様#グッズ#トート#バッグ
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