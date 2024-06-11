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昭和レトロ　陶器製　のらくろ戦車形　日本漫画のらくろ二等兵置物　C　R4008
商品番号 B89762536508
商品名

昭和レトロ　陶器製　のらくろ戦車形　日本漫画のらくろ二等兵置物　C　R4008
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約５．８cm　幅約６cm×約４cm左耳が欠けています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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