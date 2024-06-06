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adidas2009年サッカー日本代表EXILETAKAHIRO
商品番号 I76143843326
商品名

adidas2009年サッカー日本代表EXILETAKAHIRO
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···ブルー種類···シャツサイズ···L自宅保管のためシワはありますが、未使用品です。TAKAHIRO好きな方、ぜひコレクションに。USED商品の為、匂いがある商品もあります。ご理解いただける方のみご購入を検討ください新品・美品をお求めの方や、神経質な方は購入をお控えください送料負担の為、商品を出来るだけ圧縮します。商品にシワがつく点はご理解ください
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